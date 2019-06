Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kleinbus zerkratzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde in der Straße Am Wiesbrunnen im Ortsteil Haardt ein Kleinbus der Marke Peugeot beschädigt. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die gesamte Fahrerseite des Fahrzeugs. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell