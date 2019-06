Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw beim Abbiegen übersehen. Frau verletzt sich leicht

Bad Dürkheim (ots)

Eine leicht verletzte Frau, 2 nicht mehr fahrbereite Pkws und ein Gesamtschaden von 12.000 EUR. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 06.06.2019, um 17.15 Uhr vor der Stadtverwaltung Bad Dürkheim in der Mannheimer Straße ereignete. Ein 40-jähriger Bad Dürkheim fuhr mit seinem Pkw Renault die Mannheimer Straße in Richtung Innenstadt. Hierbei übersah er beim Linksabbiegen den Pkw Audi der ihm entgegenkommenden 32-jährigen Wormserin. Die beiden Fahrzeuge trafen sich an den Fahrzeugfronten. Durch den Anstoß wurden die Airbags ausgelöst. Hierbei verletzte sich die Fahrerin leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Feierabendverkehr musste durch die Polizei mit Unterstützung des Ordnungsamts zum Teil einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Im Anschluss musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Steffen Rau, PHK Dienstgruppenleiter



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell