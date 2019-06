Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Junger Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmittel

Bad Dürkheim (ots)

Am 05.06.19, gegen 13:15 Uhr, wurde bei einer Standkontrolle am Wurstmarktsplatz ein Pkw eines 19-jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis kontrolliert. Bei der Kontrolle des Fahrers wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde der Führerschein präventiv sichergestellt. Diesen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR und 1 Punkt.

