Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bewohnerin überrascht Diebe

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr wurden zwei Diebe in der Straße Im Wiesengrund von einer Bewohnerin auf frischer Tat in ihrem Wohnhaus ertappt. Die Männer, die das Haus vermutlich durch eine unverschlossene Nebentür betreten hatten, flüchteten zu Fuß vom Tatort. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen einen rosafarbenen Rucksack sowie eine Handtasche. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Im Wiesengrund / Am Lagerfeld und umzu beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden (Tel.: 04721 / 5730). Bisherige Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden ist, führten noch nicht zur Ergreifung der Diebe.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell