Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven. Am Montag (01.07.2019) gegen 9:20 Uhr befuhr ein 45-Jähriger aus dem Landkreis Osnabrück mit seinem VW Crafter die A 27 in Richtung Cuxhaven. Etwa in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen wurde er durch ein anderes Fahrzeug überholt. Beim Wiedereinscheren wurde er durch dieses Fahrzeug geschnitten, so dass er selbst ins Schleudern geriet und mit der Schutzplanke kollidierte. Der Unfallverursacher, bei dem es sich um einen rot-weißen Lkw mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben soll, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugen melden sich bitte beim Polizeikommissariat Geestland (Tel.: 04743 / 9280).

