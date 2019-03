Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Küchenbrand in Bonn-Meßdorf - Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

15.03.2019 Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus auf der Gielsdorfer Strasse in Bonn-Meßdorf sind am Freitagabend Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgerückt. Die Bewohner blieben unverletzt.

Um 20:09 Uhr ging der Notruf in der Leitstelle am Lievelingsweg ein. Daraufhin wurde die Löscheinheit der Feuer- und Rettungswache Innenstadt, der Rettungsdienst, der Führungsdienst und die Einheit Dransdorf der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 18 Einsatzkräften alarmiert. Bei Eintreffen war eine starke Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss sichtbar. Zwei Bewohner und ein Haustier konnten das Objekt rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der Küchenbrand wurde durch den vorgehenden Trupp mittels einer Angriffsleitung schnell unter Kontrolle gebracht. Mittels Lüftern konnte das Objekt nahezu rauchfrei gemacht werden. Das Objekt ist aktuell unbewohnbar. Die Maßnahmen an der Einsatzstelle waren um 21:20 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Heiko Basten

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell