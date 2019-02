Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall an Engstelle

Herdorf (ots)

Am 09.02.2019, gegen 16:55 Uhr kam es in Herdorf-Dermbach, Rolandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 63jährige Unfallverursacher beachtete an einer Engstelle nicht den Vorrang des entgegenkommenden 22jährigen. Beide Außenspiegel streiften sich bei der Vorbeifahrt, der entstandene Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

