POL-CUX: Dieb schleicht unbemerkt in Wohnhaus - Verhaltenstipps der Polizei

Schiffdorf. Am Freitag (28.06.2019) gelangte eine noch unbekannte Person im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 20 Uhr unbeobachtet durch eine offene Terrassentür in ein Wohnhaus im Schierholzweg in Spaden und entwendete ein Portemonnaie.

Gerade in ländlichen Gebieten stehen den Einschleichdieben im wahrsten Sinne des Worte "Haus und Hof offen".

Nicht selten sind die Geschädigten bei der Tatausführung auch zu Hause. Sie sind im Garten, Keller oder Bad. "Gerade diese Unaufmerksamkeiten werden von den geübten Dieben sehr schnell erkannt und ausgenutzt", so die Sprecherin der Polizei. Käme es zu einem Aufeinandertreffen zwischen Dieb und Anwohner, werde meist die Suche nach Arbeit, einer Person oder das Bitten um Wasser als Grund für die Anwesenheit angegeben. Oftmals flüchten die ertappten Diebe auch sofort.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine offenstehenden oder unversperrten Außentüren Ihres Anwesens unbeaufsichtigt. Sollten Sie die Räumlichkeit wechseln, sperren sie die entsprechenden Türen ab.

Sollten Sie auf eine fremde Person in ihrem Anwesen treffen, agieren sie bestimmt aber mit der gebotenen Vorsicht. Auch für die vermeintlichen Diebe stellt diese Situation einen Ausnahmezustand dar. Das Handeln der Täter ist nicht berechenbar. Kein Sach- oder Vermögenswert ist so kostbar wie die eigene Gesundheit.

Achten Sie auf Personen, die in beobachtender Weise an Anwesen vorbeigehen, davor stehenbleiben oder diese gar betreten. Versuchen Sie, sich die Personen, Fahrzeuge und deren Kennzeichen einzuprägen. Machen Sie sich gegebenenfalls auch Notizen.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich der Polizei über die Notruf-Nummer 110.

Weitere Verhaltenstipps erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de oder in einem persönlichen Beratungsgespräch mit dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven. Vereinbaren Sie einen Termin unter: praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

