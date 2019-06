Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der PI Cuxhaven vom 30.06.2019

Cuxhaven (ots)

Am Samstag zwischen 10:00 und 14:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen auf dem Wochenmarktplatz in der Beethovenallee abgestellten grauen VW. Der VW wurde auf der nahezu gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721/5730 in Verbindung zu setzen.

Einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad nahm die Polizei am Samstag gegen 15:45 Uhr in Otterndorf auf. An der Einmündung Poststraße/Cuxhavener Straße missachtete ein Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es in den frühen Morgenstunden des 29.06. in Hagen im Bremischen zu einem Wohnhausbrand. Dabei entstand ein Schaden von ca. 150 000 Euro. Personen wurde durch das Feuer nicht verletzt. Neben der Polizei Schiffdorf waren Feuerwehren aus Hagen, Kassebruch, Driftsethe und Bramstedt mit ca. 80 Kräften eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

