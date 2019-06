Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei weist auf gefährliche Parksituation im Bereich von verschiedenen Seen hin

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am letzten Dienstag, dem bislang heißesten Tag des Jahres, teilten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Polizei in Schiffdorf mit, dass es an nahezu allen Seen im Zuständigkeitsbereich zu einer chaotischen und zum Teil gefährlichen Parksituation gekommen sei. Allein im Bereich eines Sees in Wellen stellten die Beamten 106 verbotswidrig geparkte Fahrzeuge fest. Zum Teil wäre die Durchfahrt für Rettungskräfte nicht mehr möglich gewesen. Im Falle eines Badeunfalles wären Rettungsmaßnahmen erheblich verzögert worden, was fatale Folgen hätte haben können. Generell müssen Fahrzeugführer damit rechnen, dass ihre Fahrzeuge in diesen Fällen kostenpflichtig abgeschleppt werden. Gegen die zahlreichen Fahrzeughalter wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Polizei weist auf Folgendes hin:

- Auch bei extremer Witterung gelten die bestehenden Parkverbote. Im Zweifel sind die vorgesehenen Parkmöglichkeiten zu nutzen oder ein weiter Fußweg in Kauf zu nehmen.

- Insbesondere die Durchfahrt für Rettungskräfte muss immer gewährleistet sein.

