Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Zeugen gesucht

Hemmoor (ost) Am Dienstag zwischen 13 und 21 Uhr kam es auf dem öffentlichen Parkplatz einer Krankenkasse in der Zentrumstraße zu einem Unfall, bei dem das verursachende Fahrzeug vermutlich in eine Parklücke gefahren wurde. Bei diesem Manöver berührte das verursachende Fahrzeug einen schwarzen geparkten BMW aus dem Landkreis Rotenburg/Wümme nicht unerheblich. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Der oder die Unfallfahrer(in) kümmerte sich offenbar nicht um den Schaden und meldete diesen auch nicht beim nahegelegene Polizeikommissariat, sondern entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei in Hemmoor unter Tel. 04771-6070 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

++++++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell