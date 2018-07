POL-MA: Wiesloch: Smart beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen auf dem Parkplatz der Etten-Leuhr-Halle in der Horrenberger Straße abgestellten Smart beschädigte am Mittwochabend ein bislang nicht ermittelter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken, richtete Sachschaden an und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Geschädigte hatte ihren Wagen zwischen 18.45 und 0.00 Uhr geparkt und nun einen Schaden von ca. 3.000 Euro zu regeln.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

