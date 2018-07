POL-MA: Mannheim: Über Terrassentür in Restaurant eingebrochen - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am frühen Mittwoch in ein Restaurant am Friedrichsplatz, in Höhe der Friedrich-Karl-Straße, ein. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangte der Unbekannte in die Gaststätte und brach im Bereich der Theke drei Schränke auf. Anschließend machte er sich mit brachialer Gewalt an einem Zigarettenautomaten zu schaffen, welcher den Aufbruchsversuchen allerdings standhielt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden schlägt jedoch mit mindestens 2.000 Euro zu Buche. Der Einbruch muss sich zwischen 1 Uhr und 6 Uhr ereignet haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

