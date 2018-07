POL-MA: Weinheim: Weinheimer Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Anwohner der Elisabethstraße alarmierten am frühen Mittwochmorgen kurz nach 4.20 Uhr die Rettungskräfte wegen eines brennenden Fahrzeugs. Polizei wie auch die Weinheimer Feuerwehr rückten aus. Ein bislang unbekannter Täter hatte die mit einer Plane versehene Ladefläche eines Mitsubishi, auf der frischer Grünschnitt gelagert war, vorsätzlich in Brand gesteckt. Die Plane brannte komplett nieder. Die Polizei geht nach ersten Feststellungen davon aus, dass der Grünschnitt nahe der Ladeklappe angezündet wurde. Sachschaden dürfte in Höhe von über 1.000 Euro entstanden sein.

Zeugen bzw. Anwohner, die gegen 4 Uhr verdächtige Personen in der Elisabethstraße wahrgenommen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell