POL-MA: Wiesloch-Baiertal: 10-jähriger Junge bei Kollision mit Auto verletzt - Einlieferung ins Krankenhaus

Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Mühl-/Pauline-Maier-Straße kam es am Mittwochmorgen kurz nach 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge Verletzungen erlitt und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert wurde. Eine 47-jährige VW-Fahrerin aus dem Landkreis Karlsruhe war in der Pauline-Maier-Straße unterwegs und wollte über den dortigen gepflasterten Gehweg auf die Mühlstraße fahren. Sie nahm den Jungen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, wahr und bremste auch ab. Der Junge wiederum versuchte ebenfalls zu stoppen, krachte jedoch gegen das bereits stehende Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der am VW entstandene Schaden ist gering.

