POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. In der Linkskurve ging geradeaus.

Lippe (ots) - (AK) Am Freitag, gegen 15:30 Uhr wurden eine 57-Jährige und ein 78-Jähriger, beide aus Schieder-Schwalenberg, bei einem Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße leicht verletzt. Die 57-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Mini aus Richtung Wöbbel kommend in Richtung Schieder. Am Ortseingang Schieder fuhr sie aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve geradeaus und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Detmold gefahren. Der Pkw Mini musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12 000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell