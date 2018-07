POL-LIP: Bad Salzuflen. Drei Autos wurden aufeinander geschoben.

Lippe (ots) - (AK) Am Freitag, gegen 18:15 Uhr übersah ein 78-jähriger aus Horn Bad Meinberg das Stauende auf der B 239 und schob drei Pkw zusammen. Der 78-Jährige fuhr mit seinem VW Golf auf der Straße Am Zubringer (B239) von der Autobahn kommend in Richtung Bad Salzuflen. Vor der Kreuzung Werler Krug hatte sich ein langer Rückstau gebildet. In diesem Stau standen ein 23-Jähriger aus Löhne, ein 24-Jähriger aus Bad Salzuflen und ein 25-Jähriger ebenfalls aus Löhne, alle mit jeweils einem VW Passat, am Ende des Staus. Der 78-Jährige übersah dieses Stauende und fuhr auf den VW Passat des 25-Jährigen auf. Hierdurch wurden die drei stehenden Pkw aufeinander geschoben. Der 25-Jährige verließ zunächst zu Fuß die Unfallstelle, kehrte aber später zurück. Bei ihm wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde sein Führerschein einbehalten. Die 24- jährige Beifahrerin des 24-jährigen Bad Salzuflers verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Herford gefahren. Der VW Golf des 78-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12 000 EUR.

