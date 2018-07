POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht im Parkhaus.

Lippe (ots) - (AK) Am Freitag, zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein grauer Opel Astra im Parkhaus Kurzentrum an der Sophienstraße beschädigt. Der Opel parkte auf der zweiten Parkebene. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 600 Euro zu kümmern. Das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen bittet unter Tel. 05222/98180 um Hinweise.

