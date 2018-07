POL-LIP: Bad Salzuflen. Kradfahrer von Radlader erfasst.

Lippe (ots) - Auf der Kirchheider Straße in Wüsten kam es am Donnerstag, gegen 18.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Radlader. Der Biker musste anschließend stationär im Klinikum aufgenommen werden. Der Biker war mit seinem Zweirad in Richtung Lemgo-Kirchheide unterwegs, als aus einem untergeordneten Feldweg ein Radlader mit einer 43-Jährigen am Steuer auftauchte. Die Frau wollte mit dem Arbeitsgerät nach links auf die Kirchheider Straße in Richtung Bad Salzuflen abbiegen. Als sie sich noch in der Einmündung befand, berührte die Frontgabel des Laders den Motorradfahrer und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer.

