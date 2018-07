POL-LIP: Lage - Müssen. Exhibitionist zeigte sich Spaziergängerinnen.

Lippe (ots) - Auf einem Wanderweg im Waldgebiet und an den dortigen Baggerseen rund um die Straße "Im Heidland" trat am Donnerstagnachmittag ein Exhibitionist auf. Zwei Frauen gingen gegen 16.00 Uhr mit ihren Hunden spazieren, als sie in einem Gebüsch einen völlig unbekleideten Mann sahen, der Handbewegungen an seinem Geschlechtsteil vollführte und dabei in ihre Richtung schaute. Nachdem die Frauen ihn bemerkt hatten, flüchtete er sofort in Richtung Baggersee. Der Mann ist mit 140 bis 150 Kilo auffällig korpulent und hat ein rundes bzw. dickliches Gesicht. Er ist braungebrannt. Das KK1 in Detmold sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten bzw. dessen Herkunft machen können und bittet um Hinweise unter 05231 / 6090.

