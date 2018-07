POL-LIP: Schieder - Schwalenberg. 18-Jähriger stürzte mit Leichtkraftrad.

Lippe (ots) - Auf der Schwalenberger Straße in Schieder ist am Donnerstagnachmittag ein 18-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad gestürzt und musste anschließend ins Klinikum gebracht werden. Der junge Fahrer war gegen 14.00 Uhr in Richtung Schwalenberg unterwegs und geriet in Höhe der Wohnsiedlung "Sehlberg" vermutlich auf Rollsplit, der ihn aus der Balance brachte und stürzen ließ. Er rutschte mit dem Gefährt in den Straßengraben. Im gleichen Moment kam zufällig ein Rettungswagen vorbei und die Rettungsassistenten leisteten sofort Hilfe.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell