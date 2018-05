POL-BOR: Vreden - Qualmender Topf löst Alarm aus

Vreden (ots) - In Brand geratenes Essen sorgte am Donnerstag in Vreden für einen Feuerwehreinsatz an der Windmühlenstraße. Eine 30-jährige Vredenerin hatte gegen 16.25 Uhr zu spät bemerkt, dass es im Topf zu heiß wurde. Durch die starke Qualmentwicklung löste ein Feuermelder aus. Die Feuerwehr belüftete die Räume; die 30-Jährige und zwei Kinder kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

