POL-BOR: Heek - Lkw schrammt an Dachrinne

Heek (ots) - Ein lauter Knall schreckte am Donnerstag gegen 17 Uhr den Bewohner eines Hauses an der Straße Niestadt in Heek-Nienborg auf. Als der 72-jährige Heeker nach der Ursache schaute, sah er noch einen Lkw mit gelbem Kofferaufbau in Richtung Heek davonfahren. Am Haus war ein Schaden an der Dachrinne in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Der Lkw-Fahrer entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

