POL-BOR: Vreden - Unfallfahrzeug schnell ermittelt

Vreden (ots) - Böse Überraschung für einen 30 Jahre alten Vredener: Als er am Donnerstag gegen 17.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er es beschädigt vor. Die Verursacherin hatte sich von der Unfallstelle auf einem Parkplatz an der Krumme-Jacken-Straße entfernt, ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Vorfall jedoch beobachtet. Über das Kennzeichen konnte die Polizei eine 74 Jahre alte Vredenerin als Halterin ermitteln; sie muss mit einem Strafverfahren rechnen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei circa 1.000 Euro.

