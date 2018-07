POL-LIP: Schlangen. Geldbotin überfallen - Polizei bittet um Hinweise.

Lippe (ots) - Am Donnerstagvormittag, um kurz vor 10.00 Uhr, ist an der Kohlstädter Straße, nahe "Ortsmitte", eine 36-jährige Frau von zwei maskierten Männern überfallen worden. Die Frau war auf dem Weg zum Geldinstitut, um dort Einzahlungen vorzunehmen, als sie von dem maskierten Duo abgefangen und unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe des Geldes gezwungen wurde. Das Opfer erlitt dabei leicht Verletzungen und kam ins Klinikum. Die Täter flohen mit einem silberfarben PKW mit PB-Kennzeichen in Richtung Bad Lippspringe. Das KK 2 bittet um Hinweise. Wem sind die Männer eventuell schon vor der Tat und vielleicht unmaskiert aufgefallen? Wer kann Angaben zu ihnen oder zu dem beobachteten Fahrzeug machen? Alle Hinweise bitte an das KK in Detmold unter 05231 / 6090.

