POL-LIP: Lage. Kripo sucht Zeugen nach angezeigtem Raub.

Lippe (ots) - Ein 36-Jähriger aus Lage erschien am Mittwochmittag bei der Polizei in Lage und gab an, dass er am Dienstagabend in der Innenstadt überfallen wurde. Ein unbekannter Täter habe ihm seine Geldbörse und sein Handy gestohlen. Der Mann schilderte, dass er gegen 22.00 Uhr alkoholisiert auf dem Gehweg der Bielefelder Straße in Richtung Innenstadt (Lange Straße) unterwegs war. Er konnte sich noch daran erinnern, dass er die Kreuzung "Mc Donalds" (Stauffenbergstraße / Lange Straße) erreichte. Ab da fehlt ihm die Erinnerung. Am nächsten Morgen stellte er starke Schwellungen im Gesicht und andere oberflächliche Verletzungen bei sich fest. Zudem fehlen sein Bargeld und sein Handy. Das KK Lage bittet nun mögliche Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Fall geben können, sich bei Kommissariat in Lage unter 05232 / 95950 zu melden.

