POL-LIP: Augustdorf. Versuchter Einbruch in Kirche.

Lippe (ots) - Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag hat ein bislang unbekannter Einbrecher versucht in eine Kirche an der Pivitsheider Straße einzudringen. Bei dem Versuch richtete der Täter entsprechende Beschädigungen an, gelangte aber letztendlich nicht in das Gebäude und verschwand wieder. Wer etwas in dem Zusammenhang beobachtet hat, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim KK Detmold zu melden.

