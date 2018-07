POL-LIP: Bad Salzuflen. Karambolage auf dem Zubringer (B239).

Lippe (ots) - Kurz vor den Autobahnzufahrten der A2 ereignete sich am Donnerstag, gegen 08.00 Uhr, in Fahrtrichtung Herford ein Auffahrunfall. Vor der Ampel hatte sich ein kleiner Rückstau gebildet, was ein 80-Jähriger in seinem VW Golf offensichtlich zu spät bemerkt hat. Der Mann fuhr ungebremst in das Heck eines Renaults mit einer 68-Jährigen am Steuer. Der Renault wurde auf den davor stehenden VW Polo einer 54-Jährigen geschoben, der schließlich noch gegen den Jaguar eines 30-Jährigen gedrückt wurde. Während er Golf-Fahrer mit schweren Verletzungen ins Klinikum kam, sind die beiden Fahrerinnen mit leichten Verletzungen davon gekommen. Der Jaguar-Fahrer blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Der Jaguar blieb als einziges Fahrzeug noch fahrbereit und musste nicht an den Abschlepphaken. Die B239 war in beide Richtungen zwischen den BAB-Anschlussstellen und dem Werler Krug für rund 80 Minuten gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell