POL-LIP: Horn - Bad Meinberg. Seat Alhambra auf Parkplatz beschädigt.

Lippe (ots) - Auf einem hoteleigenen Parkplatz "Am Bärenstein" im Ortsteil Holzhausen - Externsteine ist in der Nacht zum Donnerstag ein weißer Seat beschädigt worden. Ein unbekannter Verursacher muss den Wagen irgendwann zwischen 21.45 Uhr und 10.15 Uhr mit seinem Fahrzeug berührt haben und hat sich anschließend nicht gemeldet. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2.500 Euro. Hinweise in der Sache nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

