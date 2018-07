POL-LIP: Detmold. Beute noch unklar.

Lippe (ots) - Am frühen Freitagmorgen drangen Einbrecher in die Räume eines türkischen Kulturvereins an der Lemgoer Straße, Nähe der Einmündung Bertastraße ein. Nachdem sich die Unbekannten Zugang verschafft hatten, suchten sie in den Räumen nach Beute. Momentan steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurden. Zwischen 01.45 Uhr und 03.30 Uhr sind in unmittelbarer Nähe zwei Personen aufgefallen. Beide trugen Schirmmützen (einer hell einer dunkel) und haben eine sportliche Figur. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat es sich bei dem Duo um die Täter gehandelt. Weitere Hinweise im Zusammenhang mit dem Geschehen nimmt das KK Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

