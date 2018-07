POL-LIP: Kalletal - Talle. Totalschaden ...

Lippe (ots) - ... entstand an zwei Fahrzeugen bei einem Verkehrsunfall auf der Taller Straße am Donnerstagmorgen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Ein 28-Jähriger war gegen 08.30 Uhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Hohenhausen unterwegs und befand sich hinter einem LKW kurz vor dem Ortsausgang Talle. Als er leicht nach links zog, um an dem LKW wegen eines möglichen Überholvorganges vorbei zu schauen, stieß er mit dem entgegen kommenden Hyundai einer 47-Jährigen zusammen. Fahrer und Fahrerin sind leicht verletzt worden. Ein 6-jähriger Junge im Hyundai blieb unverletzt. An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von insgesamt etwa 21.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell