POL-LIP: Kalletal - Talle. Kradfahrer verletzte sich schwer.

Lippe (ots) - Ein 20-jähriger junger Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Alleinunfall auf der Straße "Röntorf" schwer verletzt. Der Biker war gegen 20.30 Uhr in Begleitung zweier weiterer Kradfahrer unterwegs und fuhr als letztes Fahrzeug in der kleinen Gruppe in Fahrtrichtung Lemgoer Straße. Vor einer Rechtskurve verbremste er sich, so dass eines der Räder blockierte und er mit seiner Kawasaki stürzte. Bei dem Fall verletzte sich der 18-Jährige schwer und musste ins Klinikum gefahren werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

