POL-LIP: Leopoldshöhe. Mopedfahrer übersehen.

Lippe (ots) - (AK) Am Freitag, gegen 18:00 Uhr wurde ein 42-Jähriger aus Leopoldshöhe bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße leicht verletzt. Er fuhr mit seinem Moped in Richtung Bad Salzuflen, als eine 57-Jährige aus Leopoldshöhe mit ihrem Opel Astra vom rechten Fahrbahnrand anfuhr und den Mopedfahrer übersah. Es kam zu einer leichten Kollision, wodurch der Mopedfahrer stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in das Klinikum Bielefeld-Mitte gefahren. Es entstand nur geringer Sachschaden.

