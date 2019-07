Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schmuck und Bargeld aus Wohnung gestohlen + Berauscht auf der A 27 + Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Schmuck und Bargeld aus Wohnung gestohlen

Cuxhaven. Am Dienstagabend (02.07.2019) gegen 23 Uhr stellten Bewohner einer Dachgeschosswohnung in der Deichstraße fest, dass jemand in ihrer Abwesenheit in ihre Wohnung eingebrochen ist. Der oder die Täter entkamen mit vorgefundenem Schmuck und Bargeld. Die genaue Tatzeit ist noch unklar, da der Tatzeitraum die Zeit vom 14.06.2019 bis zum 02.07.2019 umfasst. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

+++++++++++++

Berauscht auf der A 27

Bremerhaven. Am Dienstagabend (02.07.2019) gegen 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Geestland auf der A 27 im Bereich Bremerhaven einen 32-jährigen Ford-Fahrer aus Geestland. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer offenkundig zum wiederholten Mal unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hat. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und untersagten die Weiterfahrt.

+++++++++++++

Zeugen gesucht

Cuxhaven. In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (03.07.2019) schraubten Unbekannte von einem Zaun, der gerade erst am Vortag aufgestellt wurde, ein ca. 1 x 2 Meter großes, graues Zaunelement ab und nahmen es mit. Der Zaun steht vor dem Gebäude eines Kindergartens in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße in Altenwalde. Es ist zu vermuten, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt worden ist. Da in dem Bereich viele Bürgerinnen und Bürger mit ihren Hunden spazieren gehen, hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise werden unter Tel.: 04723 / 500380 (Polizeistation Altenwalde) oder unter Tel.: 04721 / 5730 (Polizei Cuxhaven) erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell