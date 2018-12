POL-STD: Obdachlosenunterkunft in Nottensdorf ausgebrannt - 150.000 Euro Sachschaden - keine Personen verletzt

7 weitere Medieninhalte

Stade (ots) - In den heutigen Mittagastunden wurde der Polizei und der Feuerwehr gegen 12.30 h ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Nottensdorf in der Straße "Am Walde" gemeldet.

Einer der drei von der Samtgemeinde Horneburg als Obdachlosenunterkunft genutzten Hauses hatte den Brand der sich offenbar vom Obergeschoss in Erdgeschoss ausbreitete bemerkt und sofort den Notruf gewählt.

Der 29-Jährige konnte das Haus zusammen mit seinen beiden Mitbewohnern in Alter von 18 und 45 Jahren unverletzt verlassen. Als die ersten der alarmierten ca. 70 Einsatzkräfte der Ortswehren aus Nottensdorf, Bliedersdorf und Horneburg am Brandort eintrafen, schlugen bereit Flammen aus dem Dachgeschoss.

Unter schwerem Atemschutz und mit Unterstützung der Drehleiter der Feuerwehr Buxtehude konnte der Brand dann schnell unter Kontrolle gebracht werden, bevor er sich auf das gesamte Gebäude ausbreiten konnte. Dazu musste unter anderem die Dachziegel aufgenommen werden, damit alle Brandnester abgelöscht werden konnten.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der vorsorglich mit eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen.

Nach Zeugenaussagen wird der 18-jährige Bewohner des Hauses mit dem Brandausbruch in Verbindung gebracht, Beamte der Horneburger Polizei nahmen den Mann am Brandort vorläufig fest. Er wurde in den Polizeigewahrsam eingeliefert.

Tatortermittler der Polizei nahmen zusätzlich die ersten Ermittlungen zur genauen Brandursache vor Ort auf, exakte Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den nächsten Tagen anlaufen werden.

Das Gebäude wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und unbewohnbar. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 150.000 Euro belaufen.

Die Straße "Am Walde" wurde für die Zeit der Löscharbeiten, die bis in die späten Nachmittagsstunden andauerten, vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr innerhalb des Ortes umgeleitet werden ohne dass es dabei zu nennenswerten Behinderungen kam.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandausbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-826490 bei der Horneburger Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

