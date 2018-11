POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen, - Weilimdorf (ots) - Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstag (03.11.2018) bis Samstag (10.11.2018) in drei Wohnungen in Vaihingen und Weilimdorf eingebrochen, indem sie Terrassentüren aufhebelten. In der Straße Im Steinengarten brachen die Unbekannten zwischen Samstag (03.11.2018) und Samstag (10.11.2018) in ein Mehrfamilienhaus ein. Ein Zeuge bemerkte die offen stehende Terrassentür und alarmierte gegen 16.00 Uhr die Polizei. Ob die Täter etwas erbeuteten ist bislang nicht bekannt. An der Katzenbachstraße verschafften sich die Täter zwischen 15.40 Uhr und 19.30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Einbrecher entwendeten Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Schaiblestraße drangen die Einbrecher am Samstag (10.11.2018) zwischen 08.30 Uhr und 21.30 Uhr in eine Doppelhaushälfte ein und durchwühlten Schränke und Kommoden. Die Täter erbeuteten auch hier Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

