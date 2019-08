Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an BMW Cabriolet

Traben-Trarbach (ots)

Am Donnerstag, den 01.08.2019, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis zum nächsten Tag 11:30 Uhr wurde in der "Alte Marktstraße" im Bereich der Hausnummer 17 in Traben-Trarbach ein auf der Straße abgestelltes BMW Cabriolet erheblich beschädigt. Der oder die Täter zerkratzten das Cabriolet vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die die Sachbeschädigung mitbekommen haben oder Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell oder der Polizeiwache Traben-Trarbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



Ansprechpartner:

Lothar Schneider



Telefon: 06542 9867 - 0

Fax: 06542 9867 -50

pizell@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell