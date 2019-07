Polizei Mettmann

POL-ME: 83-jähriges Unfallopfer ist heute verstorben - Ratingen - 1907109

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots 1907087 vom 16.07.2019 berichteten wir von einem schweren Verkehrsunfall, der sich am gleichen Tag (Dienstag, 16.07.2019, 11.40 Uhr) auf dem Europaring in Ratingen-Mitte ereignete. Dabei wurde eine 83-jährige Ratingerin von einem PKW Opel erfasst, zu Boden geschleudert und schwer verletzt, als sie bei Grünlicht für Fußgänger auf einem beampelten Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte. Ein Rettungswagen brachte die Ratingerin daraufhin in ein Krankenhaus, wo sie zur stationären Intensivbehandlung verblieb.

Aktuell hat die Polizei die traurige Nachricht erhalten, dass das Unfallopfer, in Folge der schweren Unfallverletzungen, am heutigen Tag verstorben ist.

