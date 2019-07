Polizei Mettmann

POL-ME: Junger Fahrer verliert die Kontrolle über seinen BMW - Hilden - 1907105

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am nächtlichen Freitagmorgen des 19.07.2019, gegen 03.10 Uhr, kam es auf der innerörtlichen Walder Straße (L85) in Hilden, in Höhe des Hauses Nr. 87, zu einem schweren Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und hohem Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 21-jähriger Mann aus Solingen, mit einem roten PKW BMW 120i M, die Walder Straße in Fahrtrichtung Solingen. In Höhe des Hauses Nr. 87 soll vor seinem Fahrzeug plötzlich ein nicht genauer beschriebenes Tier von rechts nach links über die Fahrbahn gelaufen sein. Deshalb habe er stark gebremst und sei nach links ausgewichen.

Auf regennasser Fahrbahn verlor der Führerscheinneuling die Kontrolle über den sportlichen BMW. Der Wagen prallte zunächst seitlich in einen schwarzen PKW VW Golf aus Mönchengladbach, der in Gegenrichtung, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Richtung Innenstadt parkte. Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte der BMW einmal um die eigene Achse, bevor er mit dem Heck gegen die Front eines schwarzen PKW Hyundai Atos prallte, der einige Meter hinter dem Golf parkte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai noch auf einen dunkelgrünen PKW Ford Focus geschoben, der unmittelbar hinter dem Atos parkte. Währenddessen schleuderte der BMW um weitere 180 Grad herum, bevor er auf seiner ursprünglichen Fahrspur, wieder in Fahrtrichtung Solingen zum Stillstand kam.

Bei dem vorgenannten Unfallverlauf zog sich eine 20-jährige Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen zu. Die Solingerin wollte sich später eigenständig in ambulante ärztliche Behandlung begeben. Der junge Fahrer des roten BMW blieb nach eigenen Angaben unverletzt. An den insgesamt vier beschädigten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von deutlich mehr als 10.000,- Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell