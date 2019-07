Polizei Mettmann

POL-ME: Ihr Auto ist kein Tresor - Kreisweiter Appell der Polizei - Kreis Mettmann - 1907104

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Immer wieder kommt es im Kreis Mettmann zu Fahrzeugeinbrüchen, bei denen Straftäter in Fahrzeugen achtlos zurückgelassene Wertgegenstände entwenden. Deshalb warnt die Polizei:

"Ihr Fahrzeug ist kein Tresor!"

Lassen Sie keine Wertgegenstände, auch keine Taschen, sichtbar im Auto liegen!

Aktuell kam es in Hilden und Haan an verschiedenen Örtlichkeiten zu Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Die Täter konnten in allen Fällen flüchten. Sie entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und Kreditkarten aus frei herumliegenden Taschen.

An der Schwanenstraße in Hilden entwendete ein noch unbekannter Täter, zwischen 20:00 und 23:15 Uhr, die Handtasche einer 70-jährigen Düsseldorferin. Sie hatte diese hinter dem Rücksitz abgestellt. Der Täter schlug die Fensterscheibe ein. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld etliche Ausweisdokumente sowie die Wohnungsschlüssel.

Am Warrington-Platz in Hilden schlug ein noch unbekannter Täter ebenfalls die hintere Fahrzeugscheibe des Wagens einer 50-jährigen Duisburgerin ein und entwendete eine Sporttasche und deren Inhalt. Die Tat ereignete sich zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr.

Ebenfalls in Hilden, an der Straße "Am Boverhaus", zwischen 15:15 Uhr und 15:40 Uhr, entwendete ein bislang noch unbekannter Täter Bargeld, einen Schlüsselbund sowie eine Herrentasche aus dem geparkten Opel einer Hildenerin.

In Haan an der Straße "Am Steinbruch" brach zwischen 18:30 und 19:05 Uhr ein bislang noch unbekannter Täter in einen schwarzen Porsche eines 45 Jahre alten Esseners ein und entwendete neben Ausweisdokumenten, auch mehrere Kredit- und Debitkarten sowie das Mobiltelefon des Geschädigten.

Bisher liegen der Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der Täter vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, und die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei noch einmal kreisweit davor Wertgegenstände und Taschen in geparkten Fahrzeugen zu hinterlassen. Die Fälle in Hilden und Haan zeigen nochmals deutlich, wie ärgerlich ein solcher Diebstahl sein kann: Neben den gestohlenen Gegenständen, verzeichnen die Opfer oftmals hohe Sachschäden an ihren Fahrzeugen. Darüber hinaus müssen Ausweisdokumente neu beantragt werden, wenn diese aus den Handtaschen der Opfer gestohlen wurden.

Auch vermeintlich wertlose Gegenstände können Diebe dazu animieren, in Ihr Auto einzubrechen. Gleiches gilt selbst bei kurzzeitigem Verlassen des Wagens.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell