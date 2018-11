POL-ST: Greven, Verkehrsunfall am Montagmorgen

Greven (ots) - Auf der Aldruper Straße hat sich am Montagmorgen (12.11.2018), gegen 07.25 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Die Bilanz: Ein 35-jähriger Autofahrer aus Greven erlitt leichte Verletzungen. Die Sachschäden an den drei beteiligten PKW werden auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. Der 35-Jährige wollte mit seinem PKW von der Landstraße 587 nach rechts in den Aldruper Oberesch abbiegen. Ein nachfolgender 25-jähriger Autofahrer aus Münster bemerkte dies offenbar zu spät und bremste stark ab. Der Wagen rutschte auf der nassen Fahrbahn auf das Heck des abbiegenden Wagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des 35-Jährigen gegen den PKW einer 51-jährigen Grevenerin geschoben. Diese hatte mit ihrem Fahrzeug auf dem Aldruper-Oberesch gewartet.

