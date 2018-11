POL-ST: Emsdetten, L 590, schwerer Verkehrsunfall (Abschlussmeldung)

Steinfurt (ots) - Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Emsdetten befuhr am Samstag (10.11.), 17:55 Uhr, die Straße Wiesengrund in Fahrtrichtung Sternbusch. Beim Einfahren auf die übergeordnete Borghorster Straße (L 590) kam es zur Kollision mit dem Pkw eines ebenfalls 22-jährigen Fahrzeugführers aus Emsdetten, der die L 590 stadtauswärts befuhr. Beide Fahrer und eine 22-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Die L 590 wurde während der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle bis 20:30 Uhr voll gesperrt.

1. Meldung und Nachtrag, 10.11.2018, 20:36 Uhr

Nachtrag: Die Sperrung der Kreuzung ist nach dem Verkehrsunfall wieder aufgehoben worden. Die L590 ist an der Kreuzung Borghorster Straße / Wiesengrund / Sternbusch nach einem Verkehrsunfall komplett gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Nach ersten Angaben kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß von zwei PKW. Hierbei wurden drei Personen verletzt.

