POL-BOR: Gronau - Schlafwürfel beschädigt

Mit Gewalt haben Unbekannte am Dienstagabend in Gronau einen Schlafwürfel beschädigt. Die Schlafgelegenheit war auf der Pyramidenspitze im Inselpark auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände als buchbares Übernachtungsangebot installiert worden. Die Täter rissen die Box aus ihrer Verankerung und rollten sie die Pyramide herunter. Der so entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro. Die Tat ereignete sich gegen 21.55 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

