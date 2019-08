Polizei Wuppertal

POL-W: W- Mann auf Seniorenmobil überfallen

Wuppertal (ots)

Am 05.08.2019, gegen 13:10 Uhr, kam es auf der Berliner Straße in Wuppertal zu einem Raubdelikt. Der 58-jährige Fahrer eines Seniorenmobiles bemerkte, wie ein Unbekannter beabsichtigte, sein Handy zu entwenden. Er versuchte den Dieb daran zu hindern, indem er ihn festhielt. Dieser schlug seinem Opfer daraufhin ins Gesicht und flüchtete auf seinem Fahrrad vom Tatort in Richtung Wupperfelder Markt. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des Täters. Dieser war circa 30-35 Jahre alt und 165 Zentimeter groß. Er war mit einem braunen T-Shirt bekleidet und trug eine Brille. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

