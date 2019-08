Polizei Wuppertal

POL-W: W- Straßenraub in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Zwei Unbekannte überfielen heute Morgen (05.08.19, gegen 08:45 Uhr), einen jungen Mann auf der Deweerthstraße in Wuppertal-Elberfeld. Der 22-Jährige befand sich zu Fuß auf der Deweerthstraße, als er von einem der beiden Täter nach einer Zigarette gefragt wurde. Als er dieser Bitte nachkommen wollte, trat ein weiterer Täter an das Opfer heran und hielt es fest. Anschließend drohte einer der Männer mit einem Messer, während der Zweite nach Wertgegenständen suchte. Mit Bargeld als Beute flüchteten beide Straftäter in Richtung "Am Engelnberg". Nach Angaben des Überfallenen soll es sich bei den Tatverdächtigen um zwei dunkelhäutige Männer gehandelt haben, die etwa 25-30 Jahre alt waren. Sie waren mit circa 180 Zentimetern ungefähr gleich groß. Sie trugen jeweils eine dunkle Jogginghose und schwarz/graue Kapuzenpullover. Einer der Täter war außerdem mit roten Schuhen bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 melden. (weit)

