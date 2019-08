Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub in Wuppertal-Täter festgenommen

Wuppertal (ots)

Gestern (04.08.2019, gegen 08:55 Uhr, versuchte ein zunächst Unbekannter, einer jungen Frau auf der Heckinghauser Straße in Wuppertal, die Handtasche zu rauben. Der Mann sprach sein 24-jähriges Opfer an und verlangte von ihr, die Tasche rauszugeben. Dazu drohte er Gewalt an. Der Frau gelang es zu flüchten. Der verhinderte Räuber konnte in der Nähe von der Polizei festgenommen werden. Den polizeibekannte 28-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell