Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfallflucht in Solingen-Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Montag (29.07.2019), gegen 22:45 Uhr, kam es auf der Wuppertaler Straße, Einmündung zur Straße Schult vom Brühl in Solingen, zu einer Unfallflucht. Als ein Auto auf die Wuppertaler Straße einfuhr, musste ein 18-jähriger Radfahrer stark bremsen. Dabei kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Das Fahrzeug ent-fernte sich in unbekannte Richtung. Bei dem zur Tatzeit unbeleuchteten Auto handelt es sich vermutlich um einen BMW. In der Heckscheibe befand sich eine Fahne in den Farben rot, weiß und schwarz, von oben nach unten in Querstreifen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugnutzer machen können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

