Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Seniorenpflegeeinrichtung+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 24.07.2019, gegen 23:25 Uhr, meldet das Personal einer Seniorenpflegeeinrichtung in Bad Zwischenahn per Notruf eine leichte Rauchentwicklung aus dem Zwischenmauerwerk oberhalb des Haupteingangsbereichs. Durch erste Löschbemühungen des Pflegepersonals und dem schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr kann ein Brandausbruch verhindert und eine Gefahr für die 31 Bewohner abgewendet werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Aschhausen und Kayhauserfeld sind mit zwei Löschzügen und insgesamt 25 Feuerwehrleuten vor Ort im Einsatz. Die Ursache für die Rauchentwicklung konnte in der Nacht vor Ort nicht abschließend geklärt werden.

