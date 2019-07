Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Schwerer Raub auf Wettbüro

Oldenburg (ots)

Am heutigen Mittwoch, 24.07.2019, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich nach Opferangaben ein bewaffneter Raubüberfall auf ein Wettbüro in Bad Zwischenahn, Lange Straße, Einmündung Im Alten Hof. Zwei schwarzgekleidete -ca. 180 cm große und mit Sturmhauben maskierte- Täter betraten zur genannten Zeit das Wettbüro. Einer bedrohte den allein anwesenden Mitarbeiter mit einer schwarzen Pistole und forderte Geld. Dabei soll er akzentfrei deutsch gesprochen haben. Der Angestellte gab einen Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich heraus, den einer der Täter in einer mitgebrachten Tüte verstaute. Dann flüchteten die Täter aus dem Laden und stiegen in ihr vor dem Geschäft stehendes Fahrzeug. Dabei soll es sich um einen VW Passat älterer Bauart in schwarz, wahrscheinlich Limousine, gehandelt haben. Die Täter fuhren dann in Richtung Markplatz davon.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit diversen Funkstreifenbesatzungen -auch aus umliegenden Polizeiinspektionen- sowie Einsatz eines Polizeihubschraubers fehlt von den Tätern und ihrem Fahrzeug bislang jede Spur.

Das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn bittet nun etwaige Zeugen, sich zu melden. Wer hat zur besagten Zeit Täter und / oder Fahrzeug gesehen ? Wer hat im Umfeld des tatbetroffenen Wettbüros zur Tatzeit oder davor verdächtige Wahrnehmungen gemacht ?

