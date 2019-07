Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Explosion auf Polizeigelände an der Bloherfelder Straße +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Arbeitsunfall sind am Dienstagvormittag auf der Liegenschaft der Polizei an der Bloherfelder Straße zwei Beamte verletzt worden. Die beiden 36- und 39-jährigen Polizeikommissare waren gegen 10 Uhr damit beschäftigt, mit einem Trennschleifer einen Möbeltresor zu öffnen. Der Panzerschrank war im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens von Beamten der Zentralen Kriminalinspektion sichergestellt worden. Zur Öffnung wurde schließlich die Technische Gruppe der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen hinzugezogen, da in dem Tresor Beweismittel vermutet wurden.

Während der Arbeiten an dem etwa 40 mal 40 cm großen Geldschrank kam es zu einer Detonation, bei der der 36-Jährige schwer sowie sein 39-jähriger Kollege leicht verletzt wurde. Mehrere Fensterscheiben und Teile des Inventars gingen durch die Druckwelle sowie durch umherfliegende Splitter zu Bruch. Nach ersten Ermittlungen hatten sich in dem Tresor Feuerwerkskörper befunden, die sich durch die Hitzeentwicklung entzündeten und explodierten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell